(Adnkronos) – ''Il lavoro a distanza è stato fatto in poche settimane per necessità sotto la spinta della pandemia di Covid 19. Alcuni interventi sono stati fatti sotto la spinta dell'urgenza e dobbiamo metterli più a sistema. E' stato un salto della storia e ora dobbiamo recuperare i nostri divari''. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, lo sottolinea in occasione di un'audizione alla Commissione Trasporti della Camera.