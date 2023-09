Lavoro: Zucconi (Fdi), 'grazie a governo Meloni tasso occupazione al massimo storico'

Roma, 13 set. (Adnkronos) – "Il governo Meloni dimostra ogni giorno di lavorare per il bene dei cittadini. Dal 22esimo rapporto dell’Inps, infatti, si evince che il tasso di occupazione raggiunto con il nostro governo è il massimo storico del 61%, che significa 23,5 milioni di lavoratori". A dirlo il segretario di presidenza alla Camera e deputato di Fratelli d’Italia, Riccardo Zucconi.

"Con la crescita dei contratti a tempo indeterminato, registrandone 304mila in più da novembre a luglio e con la diminuzione di quelli a termine (-94 mila) – prosegue -, possiamo dire di aver raggiunto un importante obiettivo che ci incoraggia a fare ancora meglio. Il tema del lavoro è prioritario per il governo e tanto ancora c'è da fare, penso per esempio al lavoro femminile". Zucconi sottolinea che sono molte le misure che "abbiamo messo e metteremo in campo per tutelare imprese e lavoratori, e questo Rapporto ci conferma che la strada che abbiamo intrapreso è quella giusta e per questo continueremo con impegno e costanza".