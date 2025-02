Lavrov annuncia nuovo incontro fra diplomatici di Russia e Usa

Doha, 26 feb. (askanews) – Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha annunciato che giovedì 28 febbraio a Istanbul si terrà un nuovo incontro tra diplomatici russi e americani, dopo i primi colloqui del 18 febbraio in Arabia Saudita. Lavrov ha parlato durante una conferenza stampa in occasione di un viaggio in Qatar.

“I nostri diplomatici ed esperti di alto livello si riuniranno e affronteranno i problemi sistemici che si sono accumulati in seguito alle attività illegali della precedente amministrazione volte a creare ostacoli artificiali alle attività dell’ambasciata russa (negli Stati Uniti, ndr). In risposta, abbiamo naturalmente reagito creando condizioni difficili anche per il lavoro dell’ambasciata americana a Mosca”.

“Un incontro di questo tipo avrà luogo domani (28 febbraio, ndr) a Istanbul. Credo che alla fine di questo incontro sarà possibile determinare con quanta rapidità ed efficienza possiamo andare avanti”.