Roma, 24 giu. (askanews) – Il Ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha dichiarato che l’adesione dell’Ucraina e della Moldova al blocco dei 27 paesi non comporta “alcun rischio” per la Russia, perché l’Ue non è un’alleanza militare. Tuttavia, ha accusato l’Europa e la Nato di voler fare guerra alla Russia, paragonandole alle potenze dell’Asse nella Seconda Guerra Mondiale.

Immagini Afp