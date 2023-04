Home > Askanews > Lavrov in Brasile, l'incontro con l'omologo Vieira Lavrov in Brasile, l'incontro con l'omologo Vieira

Brasilia, 17 apr. (askanews) – Il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, è atterrato in Brasile, prima tappa del suo tour in America Latina, che lo porterà anche in Venezuela, Cuba e Nicaragua. Lavrov è stato accolto dal suo omologo brasiliano Mauro Vieira. In programma un incontro anche con il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva, rientrato da poco dalla visita in Cina e negli Emirati arabi uniti.

Brasilia, 17 apr. (askanews) - Il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, è atterrato in Brasile, prima tappa del suo tour in America Latina, che lo porterà anche in Venezuela, Cuba e Nicaragua. Lavrov è stato accolto dal suo omologo brasiliano Mauro Vieira. In programma un incontro anche ...