Lavrov incontra Qin Gang: "Relazioni Cina-Russia resilienti"

Roma, 13 apr. (askanews) – Nuovi colloqui sulla situazione in Ucraina tra il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e il suo omologo cinese Qin Gang. I due ministri hanno avuto un incontro bilaterale a Samarcanda, in Uzbekistan.

“Le nostre relazioni dimostrano resilienza, nel contesto attuale, la frequenza delle nostre riunioni è giustificata. È importante per noi sincronizzare l’orologio”, ha affermato Lavrov durante l’incontro, riferimento chiaro all’invasione russa in Ucraina, sulla quale Pechino ufficialmente mantiene una posizione neutrale.

In Uzbekistan i due ministri hanno incontrato anche i colleghi dei Paesi confinanti per discutere della situazione in Afghanistan.