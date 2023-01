Sergheij Lavrov minaccia l’Occidente: “Guerra quasi reale”, il ministro degli Esteri russo lo ha detto in merito al caso Germania-Polonia sui carri Leopard II.

Il dato è che il tema della fornitura di tank da parte della Germania, direttamente o per vie traverse a Kiev ha mandato Mosca su tutte le furie. La questione è ancora ipotetica e il si di Berlino è ancora subordinato ad una serie di complesse variabili ma il rischio che il conflitto possa entrare in una nuova fase c’è tutto.

Sergheij Lavrov: ora la guerra “è quasi reale”

Lo confermano le parole dei Sergeij Lavrov, ministro degli Esteri di Mosca.

L’uomo di Putin ha detto in conferenza stampa dal Sudafrica, così come riferito da Ria Novosti: “La guerra della Russia con l’Occidente non è più ibrida, ma quasi reale”. Il senso è chiaro anche il tono di minaccia è “figlio” di una possibile minaccia che Mosca a sua volta percepisce.

Peskov ha indicato chi “pagherà”

Sul fronte degli uomini più vicini a Vladimir Putin era stato lo stesso suo portavoce Dmitri Peskov, citato dall’agenzia Interfax, a scaldare gli animi: “I Paesi europei che contribuiscono direttamente o o indirettamente a inondare l’Ucraina di armi, ne sono responsabili, e a pagare per questo pseudo-sostegno sarà il popolo ucraino”.