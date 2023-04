Home > Askanews > Lavrov: negoziati su Ucraina solo considerando interessi Russia Lavrov: negoziati su Ucraina solo considerando interessi Russia

Roma, 7 apr. (askanews) – La Russia detta le sue condizioni per un potenziale negoziato per il cessate il fuoco in Ucraina. Parlando da Ankara, in Turchia, il ministro degli Esteri Sergei Lavrov ha dichiarato: “Questo potenziale negoziato deve riguardare i principi su cui si baserà il nuovo ordine mondiale, di cui tutti abbiamo bisogno al posto di un ordine mondiale unipolare, invece di un ordine unico guidato da un solo egemone”. “Qualsiasi negoziato deve essere basato sulla considerazione degli interessi russi, delle preoccupazioni legali russe”. La Turchia ha mantenuto legami sia con Mosca che con Kiev e Lavrov nei suoi colloqui con il suo omologo turco Mevlut Cavusoglu ha affrontato anche il tema del grano e ha minacciato di abbandonare lo storico accordo sui cereali mediato da Ankara, se dovessero rimanere gli ostacoli alle esportazioni russe. Cavusoglu ha sottolineato l’importanza di preservare l’accordo anche per far fronte alla crisi alimentare mondiale. “Siamo d’accordo sulla necessità di rimuovere gli ostacoli all’esportazione di grano e fertilizzanti russi – ha detto – il Segretario Generale Antònio Guterres sta compiendo sforzi tra le Nazioni Unite e la Federazione Russa. Come Turchia, sosteniamo fortemente questi sforzi”.

