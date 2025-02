Lavrov: non cederemo nessun territorio all'Ucraina

Mosca, 17 feb. (askanews) – La Russia non intende lasciare nessuno dei territori occupati in Ucraina, come sottolineato dal ministro degli Esteri di Mosca Sergei Lavrov, parlando da Mosca.

“Nei negoziati per l’accordo non si può nemmeno pensare di cedere alcuni territori. Dovremmo cederli con la gente? Con la popolazione russa o senza nessuno? Solo con i metalli rari?”, ha detto.

Poi, riferendosi ai colloqui previsti in Arabia Saudita fra funzionari russi e rappresentanti ad alto livello del governo americano ha detto “ascolteremo i nostri interlocutori americani e naturalmente saremo pronti a reagire, poi riferiremo ai nostri leader, che decideranno su ulteriori passi”.

A rappresentare l’amministrazione Trump il segretario di Stato Rubio, che sabato ha parlato al telefono con Lavrov, il consigliere per la sicurezza nazionale di Trump, Mike Waltz, e l’inviato della Casa Bianca per il Medio Oriente, Steve Witkoff.