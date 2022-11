Lavrov smentisce gli allarmi circa il suo stato di salute: il ministro è stato immortalato in bermuda

Il giallo sugli allarmi riguardo la salute del ministro Serghei Lavrov si fanno sempre più misteriosi.

Arriva la smentita da parte della portavoce del ministero degli Esteri che ha pubblicato un video in cui i vede Lavrov in buona salute mentre indossa bermuda e t-shirt.

Lavrov smentisce gli allarmi circa il suo stato di salute: il ministro stato immortalato in bermuda

Serghei Lavrov è arrivato a Bali con altri rappresentati della Federazione Russa per prendere parte ai lavori del G20. Questa mattina, alcuni media Occidentali, hanno diffuso la notizia del ricovero di Lavrov.

Inizialmente non erano state rese note le cause ma successivamente hanno specificato che si trattava di controlli di routine in quanto il ministro avrebbe problemi di cuore. Incredula, la portavoce Maria Zakharova ha scritto su Telegram: “Il signor Lavrov ed io stiamo leggendo le notizie in Indonesia e non possiamo credere ai nostri occhi”. Poi con tono ironico ha concluso: “sembra che il ministro sia stato ricoverato in ospedale! Questo è davvero il colmo della falsità!“.

Il video del ministro Lavrov: spuntano alcuni dettagli

Su Twitter è comparso un video dell’Agenzia di Stampa Nexta. In descrizione è scritto: “Maria Zakharova ha pubblicato un video con Lavrov per dimostrare che sta bene“. Nel girato si può vedere il ministro degli Esteri russo in bermuda e t-shirt. Alcuni acuti osservatori hanno notato anche che il ministro aveva sul tavolino un iPhone e un Apple Watch. Dalla Russia hanno però smentito tutto.