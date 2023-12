Oggi, venerdì 1 dicembre, la Terra sarà colpita da una violentissima tempesta solare. A raccontarlo sono stati gli esperti della Nasa e dello Space Weather Prediction Center (SWPC), il centro di previsione meteorologica spaziale della National Oceanic and Atmosferic Administration (NOAA) degli Stati Uniti.

Nasa, Terra colpita da una tempesta solare: di cosa si tratta

Tutto dipenderebbe da qualcosa che è accaduto sulla nostra Stella di riferimento un paio di giorni fa. La Nasa ha spiegato che una potente eruzione solare di classe M9.8 è esplosa il 29 novembre alle 14:50 EST, da qui deriverebbe l’alone di particelle che si sta muovendo molto rapidamente verso la Terra. In gergo scientifico si definisce ‘espulsione di massa coronale‘, un termine che fa riferimento ad un’espulsione di materiale dalla corona solare nell’eliosfera. Queste masse di materia surriscaldata viaggiano nello Spazio arrivando, in questo caso, forse a distorcere il campo magnetico della Terra.

Nasa, Terra colpita da una tempesta solare: i rischi

Una tempesta solare, solitamente, non è pericolosa per l’uomo, anche se un’eccessiva esposizione a un forte brillamento potrebbe creare problemi dovuti alle radiazioni. In generale, la rete elettrica, i satelliti, i cavi sotterranei in fibra ottica con guaine di rame, i sistemi di navigazione e Gps, i trasmettitori radio e le apparecchiature di comunicazione potrebbero rivelarsi vulnerabili.