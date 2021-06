Lazio, Anna Falchi: “Sarri mi ha rubato il cuore, è l’uomo giusto per le squadre del centro-sud”

Anna Falchi commenta il nuovo progetto della sua Lazio con Maurizio Sarri e si dichiara euforica per la nuova stagione.

La showgirl e grande sostenitrice della Lazio, Anna Falchi, ha commentato i recenti grandi cambiamenti che hanno riguardato la società biancoceleste. Nello specifico si tratta dell’addio, molto doloroso, del tecninco Simone inzaghi, ora all’Inter, e dell’arrivo dell’ex allenatore della Juventus, Maurizio Sarri, sulla panchina della squadra di Claudio Lotito.

Un cambio in vista della nuova stagione che ha esaltato la Falchi che ha dichiarato di essere euforica per l’arrivo del tecnico toscano, in quanto sarebbe “l’uomo giusto per le squadre del centro-sud. Lo amo”.

Anna Falchi: “Sarri alla Lazio? Lo amo”

Sull’addio di Simone Inzaghi, Anna Falchi si è così espressa al portale La Lazio siamo noi: “Mi è dispiaciuto l’addio di Simone Inzaghi, è un grande allenatore, un grande professionista, ma si era concluso un ciclo, più di quello non saremmo riusciti a fare, la situazione era diventata un po’ statica.

È giusto – ha aggiunto – che Simone faccia altre esperienze in altre squadre ed è giusto che la Lazio cambi modulo, gioco. Io non avrei mai pensato di riuscire a portare a casa Sarri. Lo amo. É un uomo giusto per le squadre del centro-sud. Prima il Napoli, poi la Lazio. Se ci porta Insigne – ha precisato – ci fa anche un bel regalo. É un sogno, chissà…“.

Lazio, Anna Falchi e il consenso per Sarri

L’euforia è dunque alle stelle nel mondo Lazio per l’arrivo di Sarri, con la Falchi che si dichiara pronta a sostenere sui social la squadra anche nella prossima stagione con le sue foto sexy con i colori biancocelesti. Proprio in merito al suo rapporto con i social, la showgirl ha detto: “Li uso con grande moderazione, ho anche poco tempo per starci. Non dico mai la mia – ha precisato – difficilmente prendo posizione, se non per la Lazio. È l’unico modo per non avere nemici. Qualcuno mi scrive che sarebbe disposto a cambiare squadra pur di farmi contenta“.

LEGGI ANCHE: Anna Falchi: la foto degli anni 90 che fa impazzire i fan

Anna Falchi, sulla Lazio di Sarri e Immobile

Nelle sue parole la Falchi non ha poi dimenticato di parlare della Nazionale italiana impegnata agli Europei e del bomber biancoceleste Ciro Immobile. “Mi aspetto che la squadra di Mancini sia battagliera fino alla fine – ha detto la showgirl – confido in buoni risultati. Una foto particolare se vince la Nazionale? No, quelli sono esclusivi della Lazio. Anche se c’è Ciro – ha concluso – e sono sempre grande tifosa di Ciro“.