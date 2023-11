Lazio: annullato evento con Meloni e Rocca su accordo coesione

Roma, 21 nov. (Adnkronos) - La Regione Lazio comunica che "l’evento con il presidente, Francesco Rocca, e il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, per la firma dell’accordo di Coesione tra Governo italiano e Regione Lazio, previsto per oggi alle 18, presso la Sala T...

Roma, 21 nov. (Adnkronos) – La Regione Lazio comunica che "l’evento con il presidente, Francesco Rocca, e il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, per la firma dell’accordo di Coesione tra Governo italiano e Regione Lazio, previsto per oggi alle 18, presso la Sala Tirreno della Giunta Regionale è annullato". L'evento è saltato per via dell'influenza della premier.