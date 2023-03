Lazio, Aurigemma: "L'attività dei sindaci va sostenuta, a breve li convocherò"

Roma, 13 mar. (Adnkronos) - "A breve convocherò i sindaci per capire come supportare la loro attività. Parliamo di 378 comuni e gran parte di questi sono piccoli: dalla bolletta della luce dei palazzi comunali agli asili, le spese sappiamo che sono quotidiane. Con loro dobbiamo c...

Roma, 13 mar. (Adnkronos) – "A breve convocherò i sindaci per capire come supportare la loro attività. Parliamo di 378 comuni e gran parte di questi sono piccoli: dalla bolletta della luce dei palazzi comunali agli asili, le spese sappiamo che sono quotidiane. Con loro dobbiamo confrontarci in quanto i sindaci hanno un polso della situazione sicuramente immediato, diretto rispetto ai consiglieri regionali". Così il nuovo presidente del Consiglio regionale del Lazio Antonello Aurigemma a margine della seduta alla Pisana che ha avviato la XII legislatura, convinto che debba esserci un lavoro sinergico tra sindaci e Regione. "Il consiglio deve svolgere un ruolo primario andando a colmare quel vuoto che spesso si crea tra amministrazioni e cittadini – ha aggiunto- E questo deve essere un luogo di proposta e di sintesi per le giuste soluzioni ai tanti problemi che le nostre imprese e famiglie vivono quotidianamente alla luce oggi anche della crisi energetica".