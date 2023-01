Lazio, Bianchi: guiderò rilancio sociale e ambientale territorio

Roma, 12 gen. (askanews) – “Le ragioni che mi portano qui oggi e che mi hanno portato ad accettare questa candidatura sono sostanzialmente ragioni di vita: le scelte di vita che ho fatto tanti anni fa quando ho deciso che l’unica alternativa possibile alla mia città natale, che è La Spezia, poteva essere Roma e il Lazio”. Lo ha detto Donatella Bianchi, candidata del M5s alle regionali del Lazio, ufficializzando così la sua candidatura in una conferenza stampa nella sede del Movimento al fianco del presidente Giuseppe Conte.

E’ stata “una scelta precisa”, ha sottolineato Bianchi, “e dopo tanti anni mi sento parte integrante di questa comunità, di questa regione, di questa città, e vivo ogni giorno sulla mia pelle il disagio che tanti cittadini romani e laziali provano nel confrontarsi con una situazione che spesso e volentieri rende difficoltoso il quotidiano di ciascuno di noi, anche di quelli che vorrebbero fare la propria parte, dare un contributo per cambiare le cose.

Così – ha sottolineato la conduttrice televisiva, ora in aspettativa – oggi io mi candido a guidare questa regione, impegnandomi in un percorso nuovo, per me, un percorso partecipato e democratico di rilancio sociale, ambientale e anche economico di questo territorio”.

“Sì io mi sono occupata di territori per tanti anni, li ho valorizzati nel mondo, oggi ho deciso di concentrare le mie energie in questa regione, che è la regione dove ho vissuto e dove vivranno i miei figli”, ha concluso Bianchi.