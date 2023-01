Lazio: Bonaccini, 'Conte? Va solo per prendere qualche voto in più...

(Adnkronos) – "E' un momento in cui Conte sta valutando che andare da solo gli conviene per prendere qualche voto in più e per questa convenienza rischiamo di regalare alla destra il Lazio dove invece abbiamo governato insieme. Dopo voto va fatta una riflessione". Così Stefano Bonaccini a In Onda su La7.