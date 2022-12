Lazio: Calenda, 'D'Amato serio, sanità problema numero uno del paese'

Roma, 19 dic. (Adnkronos) - "Alessio D'Amato viene da Rifondazione comunista, capite quanto mi sta simpatico... Non mi importa nulla, mi importa che è uno serio, che dice quello che si può fare e quello che non si può fare". Così Carlo Calenda a Civitavecch...

Roma, 19 dic.

(Adnkronos) – "Alessio D'Amato viene da Rifondazione comunista, capite quanto mi sta simpatico… Non mi importa nulla, mi importa che è uno serio, che dice quello che si può fare e quello che non si può fare". Così Carlo Calenda a Civitavecchia alla presentazione della campagna di Alessio D'Amato per le regionali del Lazio.

"Quello della sanità è il problema numero uno di questo Paese. Pos e contanti sono armi di distrazioni di massa per non vedere lo scempio che si sta facendo con questa manovra", in particolare sulla sanità.

"I soldi delle regioni vengono spesi in larghissima parte per la sanità. E allora chi prendi per fare il governatore di una regione? Uno che si occupa di barche? No", sottolinea Calenda indicando l'assessore uscente alla sanità e candidato presidente.