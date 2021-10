Lazio, caso tamponi: Claudio Lotito condannato a due mesi di squalifica

Guai in casa Lazio: il presidente Claudio Lotito sarà squalificato per due mesi in seguito alla falsificazione dell'esito dei tamponi.

Lazio, caso tamponi: squalifica per Claudio Lotito e alcuni membri dello staff

La Corte Federale della Figc – Federazione italiana giuoco del calcio – ha emesso la sentenza inerente processo bis per il caso-tamponi che vede protagonista la società biancoceleste con sede a Roma.

La Procura ha punito i medici della Lazio, Rodia e Pulcini, che hanno ricevuto 5 mesi di inibizione e il presidente del club dell’aquila, Claudio Lotito, che ha ricevuto 2 mesi di squalifica. Inoltre sono stati inflitti 50 mila euro di multa alla società.

Lazio, caso tamponi: il ricorso per la squalifica di Lotito

Inizialmente le sanzioni erano state peggiori: Lotito, infatti, era stato condannato a una squalifica di 7 mesi e successivamente punito – per via dell’inasprimento della pena voluto dalla Corte Federale – con 12 mesi di inibizioni.

Con le sanzioni originarie (12 mesi) sarebbe stato automaticamente sollevato dall’incarico di consigliere Federcalcio, dato che la rimozione è istantanea in caso di squalifica per 10 o più mesi.

Lazio, caso tamponi e squalifica Lotito: il comunicato della Figc

La sentenza è stata emessa attraverso un comunicato ufficiale della federazione calcistica italiana: