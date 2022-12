Lazio: Casu (Pd), 'Bianchi lasci Linea Blu, la Rai non ha le porte girev...

Roma, 27 dic (Adnkronos) - "Finalmente con la scelta del M5S di candidare Donatella Bianchi si chiarisce il quadro per le regionali nel Lazio. Ovviamente ora non può più condurre #LineaBlu. Fa una scelta politica che rispettiamo, ma è una scelta definitiva. La Rai non ha le...