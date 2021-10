Lazio: Ciani (Demos), 'importante legge Regione su invecchiamento attivo'

Roma, 20 ott (Adnkronos) – "Basta considerare gli anziani come un peso; sono un quarto della popolazione ed è necessario adeguare la nostra cultura e le nostre istituzioni perché comincino a considerarli come una risorsa reale. Per questo la nostra legge su promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo è molto importante e colma un gap che spesso si rimprovera a politica ed istituzioni, quello di essere indietro rispetto alla ‘vita reale’”.

Con queste parole Paolo Ciani, capogruppo Demos in Consiglio Regionale, commenta l’approvazione in aula della norma sull’invecchiamento attivo.

“Questa legge parte dall’impegno di Cgil, Cisl e Uil che nella scorsa legislatura avevano proposto una norma di iniziativa popolare su questo tema. L’approvazione di oggi arriva dopo i mesi tragici dell’emergenza Covid in cui gli anziani hanno pagato più di tutti gli altri il dramma dell’isolamento, della solitudine e di istituti che non ne hanno protetto la vita.

Abbiamo assistito ad un vero e proprio “anzianicidio”. Sono molto soddisfatto: da oggi nel Lazio possiamo iniziare a lavorare perché gli anziani abbiano un posto a pieno titolo nella nostra società. Un impegno preso con il Presidente Zingaretti che abbiamo portato a compimento”, conclude Ciani.