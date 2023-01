Lazio, Conte: M5s non è per la logica del voto utile

Roma, 12 gen. (askanews) – “Donatella Bianchi non è un nome fatto A caso, non è un candidato preso così o coinvolto in questa prospettiva in modo occasionale ma risponde all’esigenza di mantenere alta l’asticella che è l’obiettivo da sempre del M5S per quanto riguarda l’amministrazione e la res publica”. Lo ha detto il presidente del M5S Giuseppe Conte nella conferenza stampa di presentazione della candidatura alle regionali del Lazio di Donatella Bianchi.

“Lo sapete, ci conoscete – ha proseguito Conte -, non siamo per la logica del voto utile, la logica del voto del meno peggio. Secondo noi con queste logiche non si va da nessuna parte, i cittadini sono stanchi, vogliono programmi chiari, impegni puntuali, coerenti, che abbiano una visione, che portino a un miglioramento della qualità della vita in modo concreto, in modo puntuale”.