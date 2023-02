Lazio, Conte: suonano campane a morte ma il M5s è in crescita

Roma, 13 feb. (askanews) – “Qualcuno suona campane a morto per il M5s, non esagererei la portata, rimane un risultato territoriale”. Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, commentando i risultati delle elezioni regionali nel Lazio e in Lombardia nella sede di Roma sottolineando che secondo un ultimo sondaggio “il Movimento è dato in crescita”.

“Il risultato ottenuto da M5s non è soddisfacente è in linea con la serie storica del M5s, non avendo strutture territoriali.

C’è l’impegno a fare di più. Annuncio che da domani avremo i coordinatori territoriali”, ha aggiunto.