Lazio: D'Alema, 'coalizione che già governa deve discutere come andare avanti'

Roma, 10 nov. (Adnkronos) – "C'è una coalizione che governa il Lazio da diversi anni e il fatto che governa da diversi anni dimostra che sono in grado di farlo insieme. Se invece il Lazio diventa il test per una disputa politica nazionale tutto diventa più difficile".

Lo ha affermato Massimo D'Alema, ospite di 'Agorà' sui Raitre.

"La realtà -ha ribadito l'ex leader Ds- è che questa regione è governata da una coalizione ampia di cui fanno parte il Pd, i Cinquestelle, il Terzo polo e quindi mi pare un po' assurdo che si discuta del fatto se possono stare insieme dal momento che già stanno insieme, dovrebbero discutere tra di loro di come andare avanti. Se invece diventa un aspetto del gioco politico nazionale in cui le opposizioni sembrano più impegnate a litigare tra di loro che non a costruire una prospettiva, le cose finiranno male".