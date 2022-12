Lazio: Gasparri, 'subito candidato centrodestra'

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Forza Italia avvia la campagna elettorale con i suoi candidati per le elezioni regionali. Sappiamo che nel Lazio il centrodestra può vincere, chi ha più numeri ha diritto ad avanzare più proposte ma ormai mancano meno di 60 giorni e abbiamo biso...

Roma, 17 dic.

(Adnkronos) – "Forza Italia avvia la campagna elettorale con i suoi candidati per le elezioni regionali. Sappiamo che nel Lazio il centrodestra può vincere, chi ha più numeri ha diritto ad avanzare più proposte ma ormai mancano meno di 60 giorni e abbiamo bisogno di una soluzione subito riconoscibile dall'elettorato perchè l'essere favoriti non ci deve portare a sottovalutare la campagna elettorale. Mettiamo in campo le migliori energie e impegnamoci ad affiancare il buongoverno nazionale con una Regione governata dal centrodestra".

Lo chiede il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato.

"Le nostre priorità -ricorda- riguardano la sanità, i rifiuti, i trasporti e la realizzazione del termovalizzatore, temi che la sinistra ha lasciato marcire per troppo tempo. Forza Italia fa la differenza, senza di noi il centrodestra non vince e non ha quella maturità e quella cultura di governo che è essenziale a una coalizione che adesso ha grandi onori ma anche grandi oneri sulle spalle".