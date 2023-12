Lazio-Inter 0-2, gol di Lautaro e Thuram: Inzaghi tenta la fuga

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - L'Inter si impone 2-0 all'Olimpico sulla Lazio nel match in calendario per la 16esima giornata della Serie A, grazie alla coppia d'oro Lautaro-Thuram e allunga in classifica in testa alla Serie A. I nerazzurri si portano a 41 punti staccando la Juventus di ...

Roma, 17 dic. (Adnkronos) – L'Inter si impone 2-0 all'Olimpico sulla Lazio nel match in calendario per la 16esima giornata della Serie A, grazie alla coppia d'oro Lautaro-Thuram e allunga in classifica in testa alla Serie A. I nerazzurri si portano a 41 punti staccando la Juventus di 4 lunghezze, mentre la Lazio resta a 21 punti ed è 11esima.

Sarri per la sfida dell'Olimpico decide di lasciare in panchina Luis Alberto contro l'Inter in favore di Kamada. Fuori anche Patric, che rientra dopo un'influenza e lascia spazio a Gila, con Rovella che vince il ballottaggio con Cataldi. Tutto confermato, invece, per Inzaghi, che sposta Darmian a destra, con Bisseck che prende il suo posto nel terzetto difensivo. In avanti Lautaro e Thuram.

Partita contratta con le due squadre attente a non scoprirsi. Al 23' cross molto pericoloso di Guendouzi, che fa passare il pallone tra difesa e portiere alla ricerca di Immobile che non arriva all'appuntamento e blocca Sommer. Al 28' la prima occasione per la Lazio con Immobile, che riceve un cross di Zaccagni e colpisce di testa ma non trova la porta. L'Inter risponde al 30' con Thuram che si ritrova un pallone inaspettato in area e prova a sorprendere Provedel ma conclude sul fondo. Al 40' arriva il vantaggio nerazzurro: retropassaggio sbagliato verso Provedel da parte di Marusic, ne approfitta Lautaro che dribbla il portiere biancoceleste e deposita la palla nella porta vuota per l'1-0. Al 43' grande azione dell'Inter, con Lautaro che trova Thuram che viene bloccato da Gila.

Ad inizio ripresa Rovella ruba palla a Calhanoglu sulla trequarti e parte in azione personale arrivando fin dentro l'area e provando la conclusione sul primo palo ma Sommer respinge. Al 56' occasione per Kamada, che riceve da Immobile e prova a calciare di prima intenzione senza fortuna. Al 66' l'Inter raddoppia con Barella che trova l'inserimento alla sua sinistra di Thuram che controlla e incrocia trovando il 2-0.

Girandola di sostituzioni, con Sarri che risistema la squadra per il forcing finale, ma l'Inter gestisce il doppio vantaggio con la Lazio che chiude in dieci uomini per l'espulsione di Lazzari all'86'. Al 91' Carlos Augusto riceve sulla sinistra e crossa basso in mezzo per Mkhitaryan, che gira in porta di prima intenzione, ma Provedel salva la Lazio. Al 94' altra occasione per Frattesi che cerca il palo incrociando la conclusione senza fortuna.