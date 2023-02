Home > Askanews > Lazio, Montino (Pd): astensionismo ci ha dato colpo molto forte Lazio, Montino (Pd): astensionismo ci ha dato colpo molto forte

Roma, 13 feb. (askanews) – “L’astensionismo ci ha sicuramente dato un colpo molto forte, il quadro politico in generale, e soprattutto il centrosinistra, non è stato in grado di riportare al voto la nostra base elettorale. Riguarda non solo noi, ma tutte le forze del centrosinistra, anche il M5s”. Così il coordinatore del Comitato elettorale di Alessio D’Amato, e sindaco di Fiumicino Esterino Montino (Pd).

Roma, 13 feb. (askanews) - "L'astensionismo ci ha sicuramente dato un colpo molto forte, il quadro politico in generale, e soprattutto il centrosinistra, non è stato in grado di riportare al voto la nostra base elettorale. Riguarda non solo noi, ma tutte le forze del centrosinistra, anche il M5s"...