Lazio: Partito Gay Lgbt+ incontra Rocca

Roma, 29 (Adnkronos) – Nel pomeriggio si è svolto il secondo degli incontri di Partito Gay Lgbt+ solidale, ambientalista, liberale, con i candidati a presidente della Regione Lazio, con Francesco Rocca del centrodestra.

"Per il Lazio -si legge in una nota- restiamo in attesa dell'incontro con Alessio D'Amato del centrosinistra, mentre nella prossima settimana inizieremo gli incontri con i candidati a presidente per Regione Lombardia". All'incontro erano presenti per Partito Gay Lgbt+ Fabrizio Marrazzo, Marina Zela e Andrea Grassi.

"Valutiamo con soddisfazione -affermano- l'apertura al dialogo, del candidato Francesco Rocca su alcuni dei nostri punti programmatici posti alla sua attenzione, tra cui sostegni concreti alle persone con fragilità, garanzia di continuità al sostegno dei servizi a supporto per le persone Lgbt+ vittime di violenza, sostegno allo sviluppo sostenibile, formazione contro le discriminazioni e sostegno ai piani di prevenzione e centri per le malattie sessualmente trasmissibili.

Come Partito Gay Lgbt+, a Rocca ed a tutti gli altri candidati, confermiamo la nostra disponibilità a lavorare sui punti presentati al fine di dare maggiori diritti ai cittadini ed alle cittadine della Regione Lazio".