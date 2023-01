Lazio: Pd, 'governo tace su operato Rocca alla Cri'

Roma, 20 gen (Adnkronos) – "Siamo totalmente insoddisfatti delle mancate risposte del governo".

Lo ha detto il deputato dem Roberto Morassut nella replica alla risposta della sottosegretaria all’Economia e Finanza Lucia Albano all’interpellanza urgente sottoscritta da trenta deputati del Gruppo Pd e discussa oggi in aula alla presenza della presidente del gruppo Debora Serracchiani.

"Il contenzioso giudiziario in atto nella sede della Croce Rossa di Frosinone rappresenta un’ombra ancor più seria poiché ci troviamo alla vigilia di importanti elezioni per la guida della Regione Lazio.

E, dunque, siamo totalmente insoddisfatti delle mancate risposte del governo alla nostra interpellanza urgente sulla cattiva gestione della Cri, soprattutto per quanto riguarda proprio la vicenda poco trasparente di Frosinone, e ancor di più in relazione al tema dell’indipendenza dell’associazione dal potere politico, visto che si riscontra il passaggio di mano da un uomo, l’ex presidente Francesco Rocca, oggi candidato della destra alla presidenza del Lazio", ha spiegato Morassut.

"E’ Francesco Rocca, infatti, a chiedere il commissariamento della sede di Frosinone, poi fermata dal Tar perché frutto ‘di una ricostruzione manifestatamente distorsiva’ dei fatti, dopo la denuncia dell’allora presidente del comitato locale, Antonio Rocca, di spese sospette per 300mila euro collegate proprio al suo predecessore Francesco Rocca”, ha aggiunto.

(Adnkronos) – "La nostra richiesta di chiarimenti urgenti -ha spiegato il primo firmatario dell'interpellanza Andrea Casu – anche per quanto concerne gli altri numerosi casi che coinvolgono le gestioni di altre sedi locali, da Crotone a Como, da Follonica a Castelfranco (Arezzo), che hanno portato a 28 commissariamenti, non sono certamente rivolte contro la funzione della Cri e l’eccezionale opera svolta da volontari e lavoratori che vogliamo ringraziare e che guardano anch’essi con enorme preoccupazione alle inchieste in corso".

"Non è, infatti, assolutamente nostra intenzione sparare sulla Croce Rossa. Anzi. Vogliamo difenderne il futuro, la storia e l'autonomia verificando se a sparare contro questa istituzione e i principi fondamentali che la ispirano sia stato qualcuno che viene dal suo interno”, ha aggiunto.