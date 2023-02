Lazio: Rocca da Meloni, '10 giorni per 'squadra', tenere delega sanità? Ci sto pensando'

Lazio: Rocca da Meloni, '10 giorni per 'squadra', tenere deleg...

Roma, 23 feb.

(Adnkronos) – Sulla formazione della giunta nel Lazio "serviranno 10 giorni, più o meno, da quando mi insedierò". Lo dice il neo governatore della Regione Lazio Francesco Rocca, rispondendo ai giornalisti sul timing nella formazione della 'squadra' della Pisana al suo arrivo a Palazzo Chigi dove sta incontrando il premier Giorgia Meloni, rientrata oggi nella sede del governo dopo la missione in Ucraina.

"La mia è solo una visita di cortesia – mette in chiaro -, ricorderete che il lunedì" post elettorale la premier Giorgia Meloni "non stavo bene, quindi vengo a salutarla oggi, non vi aspettate grandi cose".

A chi insiste sul confronto che avrà con il presidente del Consiglio sulla giunta, "chiaro – risponde – che le racconterò le sensibilità e l'orientamento che c'è rispetto all’esito del risultato. Sicuramente ci sarà uno scambio su questo, me il nostro è un incontro di cortesia, non istituzionale". Quanto alla possibilità che tenga per sé la delega alla sanità, "è una riflessione che sto facendo…".