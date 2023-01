Lazio, Rocca: orgoglioso di avere al fianco Alternativa Popolare

Roma, 10 gen. (askanews) – “Felice e orgoglioso dell’ingresso del gruppo di Alternativa Popolare. Stefano Bandecchi è un imprenditore serio che a Roma ha realizzato un grande polo educativo e formativo importante per cui sono sicuro che faremo un bel cammino”. Così Francesco Rocca, candidato alla presidenza della regione Lazio per il centrodestra, Francesco Rocca, saluta l’appoggio di Alternativa Popolare e ne incassa il sostegno alle prossime elezioni di febbraio.

Occhi puntati da parte di Rocca sull’importanza di creare una squadra che possa portare alla conquista della poltrona tenuta salda da Nicola Zingaretti e dal centrosinistra per dieci anni.

Una regione immobile e ferma, così Rocca descrive quella del Lazio, impantanata in una serie di problemi, dalla sanità, dalla questione dei trasporti e, ancora, dal nodo rifiuti. L’ex numero uno della Croce rossa è certo, la sua sarà una squadra competente e capace di affrontare i problemi del territorio e in Alternativa Popolare vede un interlocutore in grado di sostenerlo e portarlo alla vittoria dopo il voto del 12 e 13 febbraio.