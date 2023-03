Lazio-Roma 1-0, gol di Zaccagni: derby è biancoceleste

(Adnkronos) - La Lazio batte 1-0 la Roma nel derby valido per la 27esima giornata della Serie A 2022-2023. I biancocelesti si aggiudicano la stracittadina grazie al gol di Zaccagni, a segno al 65'. La formazione allenata da Sarri sale a 52 punti. I giallorossi di Mourinho, in inferiorità...

(Adnkronos) – La Lazio batte 1-0 la Roma nel derby valido per la 27esima giornata della Serie A 2022-2023. I biancocelesti si aggiudicano la stracittadina grazie al gol di Zaccagni, a segno al 65'. La formazione allenata da Sarri sale a 52 punti. I giallorossi di Mourinho, in inferiorità numerica per un'ora vista l'espulsione di Ibanez al 32', rimangono fermi a quota 47.

LA PARTITA – Il primo tentativo in attacco è biancoceleste, con la conclusione di Luis Alberto che non inquadra la porta dalla distanza. Il match si delinea con un copione chiaro: possesso palla laziale, giallorossi coperti. La formazione di Sarri prova a innescare prima Felipe Anderson e poi Zaccagni: nessun pericolo reale per Rui Patricio. Dall'altra parte, Wijnaldum non inquadra la porta dalla distanza e il colpo di testa di Belotti è una telefonata. I primi 25 minuti, senza brividi, scivolano via.

La prima svolta del match arriva al 32'. Ibanez, protagonista negativo all'andata con una prova pessima, è già ammonito rimedia il secondo cartellino giallo per un fallo su Milinkovic-Savic: espulsione e Roma in 10. La gara diventa ancora più spigolosa, l'arbitro Massa deve riportare la calma in più di un'occasione. Al 40', in particolare, tensione tra Zaccagni e Mancini. Si vede poco calcio, lo 0-0 alla fine del primo tempo è inevitabile.

In avvio di ripresa la Roma prova a farsi viva nella metà campo avversaria. I giallorossi cercano di spingere nonostante l'inferiorità numerica. Il primo portiere a sporcarsi i guanti però e Rui Patricio, che al 53' devia il destro potente di Luis Alberto. La pressione della Lazio aumenta, al 62' Rui Patricio deve uscire per chiudere su Pedro, innescato da Luis Alberto.

Al 65', i biancocelesti sfondano: suggerimento di Felipe Anderson, Zaccagni ringrazia e firma l'1-0 con un destro preciso. Il vantaggio sembra resistere un centinaio di secondi. La Roma reagisce e Casale le dà una mano: Provedel respinge il colpo di testa di Mancini, Casale devia il pallone nella propria porta dopo il tap-in di Smalling. L'1-1 però viene cancellato per il fuorigioco di Smalling rilevato dal Var. La formazione di Mourinho si fa viva con un tiro-cross di Spinazzola e con un destro impreciso di Pellegrini: troppo poco per evitare la sconfitta, il derby è della Lazio.