(Adnkronos) – "Grazie anche alla sua esperienza internazionale credo che Francesco Rocca sia la persona giusta per guidare la regione nei prossimi anni". Lo dice Antonio Tajani, coordinatore azzurro e ministro degli Esteri, nel corso della conferenza stampa di presentazione del candidato per il Lazio, Francesco Rocca, a Palazzo Ripetta. "Non avrai solo i nostri voti, ma il nostro impegno dal giorno successivo alla tua vittoria".