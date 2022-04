(Adnkronos) – Lazio e Torino pareggiano 1-1 nella gara valida per la 33esima giornata della Serie A. I granata passano in vantaggio al 55' con Pellegri, che colpisce di testa su corner proveniente da destra e insacca: 0-1. La Lazio rimedia in pieno recupero.

Cross dalla trequarti, Immobile trova il tempo per l'incornata e realizza l'1-1 al 92'. La Lazio sale a 56 punti nella zona europea della classifica, il Torino è a quota 40.