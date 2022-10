Lazio: Zingaretti, 'dopo La Russa e Fontana, uniti per non regalare regione a destra'

Roma, 14 ott. (Adnkronos) – "L’elezione di La Russa e Fontana sono semplicemente la materializzazione della destra che ha vinto le elezioni. E avendo vinto continueranno cosi. Ora sta a noi prendere atto del processo che si è aperto e dare una risposta adeguata".

Così Nicola Zingaretti a margine di una iniziativa politica a Pietralata

"Questo significa opposizione del Pd su contenuti chiari nei quartieri e in Parlamento ma anche apertura di una fase nuova tra le opposizioni. Se la situazione è preoccupante non si può rimanere congelati al passato e le occasioni non mancheranno".

"Le forze che oggi governano la Regione Lazio, il 25 settembre sono risultate maggioranza tra gli elettori. Queste forze coincidono con le forze di opposizione.

Credo sia giusto fare uno sforzo, fare di tutto per provare a non distruggere l’alleanza e presentarsi uniti e competitivi . Combattere e soprattutto dopo l’elezione dei presidenti di Senato e Camera e poi Palazzo Chigi non regalare alla destra la guida della seconda regione italiana".