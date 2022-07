Bravata o ubriachi? Tre turisti olandesi sono stati fermati sul Lago di Garda dalla polizia di Lazise perché circolavano completamente nudi.

Tre turisti olandesi completamente nudi sono stati beccati dalla polizia stradale a Lazise, in provincia di Verona. I trasgessori erano in vacanza sul Lago di Garda e sono stati multati dalle forze dell’ordine.

Lazise, tre turisti olandesi completamente nudi sulla statale: fermati dalla polizia

Nessuna segnalazione, è stata proprio la polizia stradale impegnata in uno dei suoi pattugliamenti ad avvistare i tre turisti olandesi nudi che camminavano per le strade di Lazise. L’episodio è avvenuto nel fine settimana tra il 16 e il 17 luglio 2022. Come si apprende da BresciaToday, gli agenti hanno immediatamente fermato i tre olandesi e dopo averli identificati li hanno multati per atti osceni in luogo pubblico.

Non si sa se si è trattato di una bravata o erano ubriaci

Subito dopo la multa, dato che erano completamente nudi, i tre turisti sono stati riporati nel caming dove alloggiavano con una volante della polizia. Ovviamente il passaggio gli è stato dato in quanto non potevano continuare a circolare in quelle condizioni per la città di Lazise. Non è chiaro il motivo per cui i trasgessori fossero nudi. Forse si è trattato di una bravata o forse erano ubriachi.