Lazza contro Mr. Rain e Sangiovanni, il sospetto di plagio e la frecciatina sui social indirizzata al nuovo brano

Lazza ha postato una frecciatina sui suoi canali social rivolta, anche se non in modo esplicito, al presunto plagio di cui si sarebbero macchiati Mr. Rain e Sangiovanni. I due artisti hanno lanciato al loro prima collaborazione La fine del mondoche presenta alcune somiglianze con Panico del rapper milanese.

Lazza contro Mr. Rain e Sangiovanni, il sospetto di plagio

Con l’avvicinarsi della stagione estiva, si inizia a preparare il terreno per i nuovi tormentoni che faranno da colonna sonora alla bella stagione. Quest’anno, tuttavia, la parentesi delle hit che domineranno l’estate italiana ha avuto inizio con un dissing e una frecciatina che mette la pulce nell’orecchio con una non tanto velata accusa di presunto plagio.

I protagonisti della spinosa vicenda sono Mr. Rain, reduce dal successo ottenuto al Festival di Sanremo con Supereroi, e Sangiovanni, ex allievo di Amici famoso per numerose hit come Malibù e Farfalle, che hanno lanciato la loro prima collaborazione con il brano La fine del mondo.

Dopo aver ascoltato la canzone, molti fan hanno notato una spiccata somiglianza con un altro pezzo particolarmente famoso ossia Panico del rapper Lazza, secondo classificato a Sanremo 2023, dietro Marco Mengoni e davanti – appunto – a Mr. Rain.

La frecciatina sui social indirizzata al nuovo brano

Per quanto riguarda il plagio, gli utenti che hanno ascoltato La fine del mondo hanno osservato che il ritornello del nuovo singolo di Mr. Rain e Sangiovanni canta “tanto poi cadiamo giù”. Il ritornello ricorda quello di Panico di Lazza che, invece, canta “tanto lo sai”.

Sulla questione, è intervenuto il rapper milanese che sui suoi canali social, senza fare esplicito riferimento ai due colleghi, ha postato una chiara frecciatina scrivendo: “Tanto poi lo saaaaaaaaai”.

In questo modo, Lazza ha rimarcato la somiglianza de La fine del mondo con il suo brano realizzato nel 2022 in collaborazione con Takagi e Ketra.

Anche se alcune affinità tra i due brani potrebbero esserci, le canzoni propongono note e tonalità diverse oltre a non risultare sovrapponibili. Il plagio, quindi, è da escludere.