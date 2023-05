Lazza in concerto a Napoli, la frecciatina ai tifosi azzurri sulla Champions ...

Lazza in concerto a Napoli, la frecciatina ai tifosi azzurri sulla Champions ...

Lazza in concerto a Napoli, la frecciatina ai tifosi azzurri sulla Champions ...

Il Napoli, sempre più vicino allo scudetto, è uscito dalla Champions League: la notizia ha dato vita a una frecciatina scagliata dal cantante Lazza – di fede milanista – conte i tifosi azzurri durante il suo ultimo concerto nel capoluogo campano.

Lazza in concerto a Napoli, la frecciatina ai tifosi azzurri sulla Champions League

Nell’aprire il suo concerto a Napoli, Lazza ha lanciato una frecciatina a matrice calcistica ai napoletani accorsi all’evento musicale. Se ormai esistono pochissimi dubbi sulla vittoria dello scudetto da parte degli azzurri, la storia è diversa per quanto riguarda la Champions League 2023. Quando la squadra di Luciano Spalletti ha incontrato il Milan di Stefano Piola, infatti, i rossoneri hanno vinto 1-0 al San Siro all’andata e hanno pareggiato 1-1 nel match di ritorno al Maradona. Il Milan, quindi, è riuscito in più di una circostanza a contenere la minaccia partenopea e a conquistare la semifinale. Mentre il Napoli deve fare i conti con l’amarezza e la delusione per l’uscita dalla Champions.

È in un simile scenario che si inserisce il botta e risposta tra Lazza, di fede milanista, e i fan napoletani che ha avuto luogo durante il concerto dell’artista nel capoluogo campano.

L’esilarante botta e risposta

Durante la sua esibizione di mercoledì 3 maggio, Lazza – che è amico di Leao e di altri giocatori rossoneri – ha scelto di scherzare e prendere alla provvista il pubblico partenopeo. Sul palco, il cantante che è arrivato secondo a Sanremo 2023 con il brano Cenere si è presentato con una divisa rossa e nera che ha scombussolato i presenti. Quando dalla platea si sono levate voci di protesta, il rapper ha subito risposto ai fan, affermando: “Dai ragazzi, non parliamo di calcio stasera”.

Subito dopo, tuttavia, l’artista ha lanciato una pungente frecciatina ai tifosi del Napoli: “Però sono molto contento che oggi che è mercoledì potete essere qua perché siete usciti dalla Champions, quindi è un giorno di festa”.

Le parole del rapper hanno scatenato la folla. Nonostante la provocazione, tuttavia, il concerto è andato avanti senza problemi. Intanto, seppur a distanza, Lazza è riuscito a mandare su di giri i fan rossoneri, guadagnando nuovi consensi nell’ambiente.