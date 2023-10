Lazzarini (Unrwa): morti 57 operatori Onu a Gaza

Milano, 27 ott. (askanews) – Secondo le Nazioni Unite a Gaza sono necessari aiuti “ininterrotti” dopo quasi tre settimane di bombardamento israeliano come rappresaglia per gli attacchi di Hamas di questo mese che hanno innescato una crisi umanitaria nel territorio palestinese assediato. “Ciò che serve è un flusso di aiuti significativo e ininterrotto. E per avere successo, abbiamo bisogno di un cessate il fuoco umanitario”, ha detto ai giornalisti a Gerusalemme durante una conferenza stampa Philippe Lazzarini, commissario generale dell’Unrwa, l’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente. “Oggi è accertata la morte di almeno 57 miei colleghi. In un giorno abbiamo avuto la conferma che ne sono stati uccisi 15”, ha sottolineato Lazzarini.