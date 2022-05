LDA e Lulù Selassié insieme: la reazione del cantante spiazza i fan, mentre quella della principessa li entusiasma.

LDA di Amici e Lulù Selassié continuano ad attirare l’attenzione dei fan. I due potrebbero comparire insieme nel video di Bandana? E’ proprio questo il motivo che sta spingendo i loro nomi ad essere in tendenza su Twitter.

LDA e Lulù Selassié insieme: la richiesta dei fan

Nelle ultime ore si fa un gran parlare di LDA di Amici e di Lulù Selassié. No, non si tratta di un chiacchiericcio inerente un flirt, ma di una probabile collaborazione musicale. Sono stati i fan della principessa etiope a chiedere a gran voce di vedere la loro beniamina accanto al figlio di Gigi D’Alessio. In questo modo, i seguaci hanno mandato in tendenza il nome di Lulù e quello di LDA.

La reazione di LDA

LDA, uscito da Amici e sempre più lanciato nella carriera musicale, sta cercando una protagonista per il video di Bandana. Quale occasione migliore per i fan della Selassié? Ed è così che il nome della principessa etiope è stato fatto notare al figlio di Gigi D’Alessio, che ha letto il tweet in diretta social: “Vogliamo Lulù nel video di Bandana!“. Come ha reagito il ragazzo? Semplice, si è fatto una risata.

La reazione di Lulù

A differenza di LDA, Lulù è apparsa entusiasta della cosa. La principessa etiope ha dichiarato:

“Continuate! (…) Adoro i cantanti napoletani, è vero! Adoro proprio! LDA ha davvero letto ad alta voce il tuo tweet? Sì adoro! Voglio fare la cantante, voi continuate pure!“.

Un fan della Selassié, in diretta con la beniamina, ha raccontato: “LDA era in uno spazio ed ho incominciato a spammare ‘vogliamo Lulù nel video di Bandana’ e lui lo ha letto ad alta voce!.

Gli avevo scritto ‘siamo 2000 fatine e vogliamo tutti Lulù nel video di Bandana’ lui lo ha letto e si è messo a ridere, ma noi eravamo seri!“.