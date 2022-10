LDA esce dall’ospedale: “Mi sono un po’ ripreso”

LDA è uscito dall'ospedale in cui era ricoverato e ha aggiornato i fan sulle sue condizioni.

Luca D’Alessio, il figlio di Gigi D’Alessio meglio noto come LDA, è uscito dall’ospedale e ha aggiornato i fan sulle sue condizioni.

LDA: come sta

Nei giorni scorsi LDA si era mostrato da un letto d’ospedale e aveva tranquillizzato i fan sulle sue condizioni, ma non aveva svelato i motivi del suo ricovero.

Nelle scorse ore il cantante, sempre via social, ha svelato di aver lasciato l’ospedale in cui si trovava ricoverato a Roma e di aver fatto ritorno a Napoli, dove ha potuto riabbracciare la sua famiglia. A causa dell’intervento – che sembra non fosse programmato – LDA ha dovuto annullare alcuni degli eventi per lui in programma, ma ha assicurato che le sue condizioni sarebbero buone e che sarebbe già tornato a lavoro.

“Ciao ragazzi, finalmente mi faccio vedere.

Mi sono un po’ ripreso e sono già ripreso e sono già in studio, non mi fermo mai. Grazie per tutti i messaggi che mi avete mandato. Sto molto meglio”, ha dichiarato. In tanti sui social gli hanno espresso il loro calore e il loro affetto e vorrebbero saperne di più sulle condizioni di salute del cantante.

Il padre Gigi D’Alessio

LDA è uno dei figli che Gigi D’Alessio ha avuto dalla sua unione con Carmela Barbato.

Il cantante ha avuto anche un altro figlio, Andrea, insieme a Anna Tatangelo e a seguire ha avuto il suo quinto figlio, Francesco, insieme all’attuale compagna, Denise Esposito. LDA – così come i suoi fratelli – ha espresso la sua gioia per l’arrivo del suo quinto fratello.