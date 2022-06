LDA: una ragazza con la sindrome di down fa una tesina su di lui. Il figlio di Gigi D'Alessio si emoziona.

Una bella sorpresa per LDA, cantante uscito dall’ultima edizione di Amici. L’artista, figlio di Gigi D’Alessio, ha scoperto sui social che una ragazza con sindrome di down ha fatto una tesina su di lui. La reazione del simpatico napoletano non si è fatta attendere.

LDA: una ragazza con sindrome di down fa una tesina su di lui

In questi giorni tantissimi studenti sono alle prese con gli esami: dalla scuola media alle superiori, passando per l’università. Tra loro c’è una ragazza con sindrome di down, che ha deciso di inserire nella sua tesina il cantante LDA. Parlando di musica, la giovane ha mostrato alla commissione il suo beniamino, spiegando loro perché è riuscito a fare breccia nel suo cuore.

Il filmato, condiviso sui social dai familiari della ragazza, è diventato virale in un lampo, arrivando anche al figlio di Gigi D’Alessio.

La reazione di LDA

“E di chi poteva parlare nella tesina di musica?“, scrivono a didascalia del filmato i familiari della ragazza con sindrome di down. LDA è il suo idolo, la “emoziona sempre” e la sua “bella voce” le è entrata nel cuore. La reazione del figlio di Gigi D’Alessio non si è fatta attendere.

Via social, ha ricondiviso il filmato della studentessa e ha aggiunto tanti cuoricini.

Un periodo d’oro per LDA

Dopo l’avventura ad Amici 21, per LDA è iniziato un periodo d’oro. I suoi concerti registrano sempre sold out e ha anche partecipato alla serata Uno Come Te per festeggiare i 30 anni di carriera del padre Gigi D’Alessio. Sbarcherà al Festival di Sanremo 2023? Staremo a vedere.