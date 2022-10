LDA ricoverato in ospedale: “Tornerò più forte di prima”

LDA ricoverato in ospedale: il figlio di Gigi D'Alessio annulla gli impegni di lavoro dei prossimi giorni.

Luca D’Alessio, in arte LDA, è ricoverato in ospedale. Il figlio di Gigi D’Alessio ha condiviso una foto sui social che lo ritrae disteso nel letto del nosocomio e ha spiegato di essere stato costretto ad annullare gli eventi in programma per i prossimi giorni a causa di “comprovati motivi di salute“.

LDA ricoverato in ospedale

Ore di apprensione per i fan di LDA, nome d’arte di Luca D’Alessio. L’ex talento di Amici di Maria De Filippi è stato ricoverato in ospedale. L’annuncio arriva dal suo profilo Instagram dove, a didascalia di una foto che lo ritrae sul letto del nosocomio, si legge:

“Buonasera a tutti. Per comprovati motivi di salute sono costretto a posticipare l’evento che si sarebbe dovuto svolgere questa domenica a San Severo. Inutile dirvi quanto io sia dispiaciuto ma allo stesso tempo sicuro di poter dare il massimo una volta guarito. Non è nulla di grave, tranquilli. A presto amori, il vostro Luchino”.

Come sta LDA?

LDA si è visto costretto ad annullare l’evento che lo vedeva ospite a San Severo, in Puglia, in programma per domenica 16 ottobre. Il figlio di Gigi D’Alessio non ha specificato il motivo per cui è stato ricoverato in ospedale, ma sappiamo che non si tratta di nulla di grave. I fan sono comunque andati nel panico, tanto che il cantante si è visto costretto a registrare un video per tranquillizzarli.

Le prime parole di LDA sulle sue condizioni di salute

Con una serie di Instagram Stories, LDA ha dichiarato:

“Ragazzi vi sto leggendo tutti. State tranquilli, non è nulla di grave. Vi mando un bacione. Vi voglio bene. (…) Le cose vanno affrontate tutte con il sorriso perché se vi guardate un secondo indietro noterete quante persone stanno peggio di voi. State tranquilli perché la mia situazione è una sciocchezza e tornerò più forte di prima”.

Al momento, LDA non ha spiegato nei dettagli il motivo per cui è stato ricoverato in ospedale.