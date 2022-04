Le 10 migliori spiagge da visitare nel 2022: tutto quello che devi sapere

Hai bisogno di allontanarti da tutto e prendere un po' di sole? Ecco una lista con quello che devi sapere delle 10 migliori spiagge da visitare nel 2022.

Se senti il bisogno di allontanarti da tutto e prendere un po’ di sole, cosa c’è di meglio di una bella spiaggia bianchissima? La sensazione della sabbia tra le dita dei piedi e il suono delle onde che accarezzano dolcemente la riva saranno un ricordo bellissimo per tutte le settimane successive alla vacanza.

Tutto quello che devi fare è decidere dove andare a prendere la tua tintarella e prepararti a vivere un relax mai provato prima. Hai bisogno di qualche idea? Per aiutarti in questa ardua scelta, abbiamo stilato una lista delle dieci migliori spiagge per il 2022. Prendi nota!

Shoal Bay (Anguilla)

Questo è il luogo perfetto per coloro che desiderano un clima tropicale, panorami mozzafiato e un’ampia varietà di prelibatezze locali da provare. Quando ci si stanca di stare sdraiati al sole, è possibile rinfrescarsi in acque cristalline e, se si ama il mondo sottomarino, esplorare la vita locale con un’indimenticabile sessione di scuba diving.

Cala Saona (Formentera)

Questo posto andrebbe messo in cima alla classifica per le famiglie che vogliono fuggire dalla quotidianità: panorami mozzafiato per i genitori, infinite attività ricreative per i più piccoli e un sacco di ristoranti tipici a pochi passi di distanza. Perfetto per chi si vuole sentire a casa pur trovandosi lontano da casa.

Anse Source d’Argent (La Digue, Seychelles)

Immersa in uno degli angoli più ambiti del mondo, Anse Source d’Argent è una di quelle spiagge che pensavi esistessero solo nei film. Le infinite distese di sabbia e i panorami pittoreschi sono l’ambiente perfetto in cui distendersi e rilassarsi, magari godendosi il momento con una persona cara.

Grace Bay Beach (Providenciales, Turks e Caicos)

Questa è un’altra spiaggia che sicuramente ti farà venire voglia di non andartene più. Grace Bay, nell’isola Providenciales, parte dell’arcipelago di Turks e Caicos, è una meta particolarmente adatta alle famiglie con bambini. È possibile rilassarsi sulla spiaggia e fare acquisti nei numerosi negozietti nelle vicinanze.

Quarta Praia (Morro de Sao Paulo, Brasile)

Se puoi permetterti di andare più lontano, potresti prendere in considerazione una delle spiagge più belle del Brasile. La sabbia bianca tra le dita dei piedi è soffice come cotone e le calde correnti oceaniche mantengono il mare alla temperatura ideale per il bagno addirittura fino al tramonto!

Flamenco Beach (Porto Rico)

L’America Latina è la patria di alcuni dei paesaggi più sbalorditivi che si possano immaginare e Flamenco Beach, a Porto Rico, non fa eccezione. Il modo in cui la luce si riflette sull’oceano lascia senza parole, mentre si sta lì sdraiati a sentire lo stress dissolversi semplicemente oltre l’orizzonte. Questa spiaggia potrebbe essere la destinazione perfetta per la fuga romantica che hai in programma da tanti anni.

Woolacombe Beach (Regno Unito)

Sulle coste del Regno Unito si trovano diverse spiagge incantevoli. Il fiore all’occhiello, probabilmente, è Woolacombe Beach. Con un litorale sabbioso che si estende per oltre tre chilometri lungo la costa, offre panorami straordinari a perdita d’occhio. Aggiungici poi l’energica cultura del surf locale e otterrai il posto perfetto per disconnetterti dalle continue distrazioni digitali cui siamo soggetti: il costante bombardamento degli annunci pubblicitari online, le notifiche sui nuovi bonus senza deposito offerti dai casinò online, le infinite email promozionali di svariati negozi, gli annunci personalizzati riguardanti proprio quel determinato prodotto di cui stavi parlando qualche minuto prima e via dicendo.

Playa de Varadero (Cuba)

La lista che stai leggendo comprende appena dieci elementi e siamo già alla seconda spiaggia situata in America Latina. E basta guardare qualche foto per capire perché: le spiagge di questi luoghi hanno qualcosa di speciale. E il modo meraviglioso in cui la costa cubana incontra l’oceano è qualcosa che andrebbe visto dal vivo. Fidati: dal preciso momento in cui si mette piede in questi luoghi, non si vorrebbe smettere più di ascoltare i musicisti e i cantanti del luogo.

Turquoise Bay (Exmouth, Australia)

Se si è alla ricerca di sole e bagni caldissimi che arrivano a durare tutto il giorno, Turquoise Bay merita una visita. La dolce brezza oceanica combinata con il cielo azzurro ininterrotto nei mesi estivi creano il luogo perfetto per riposarsi. E chi si sente un po’ più energico, troverà un surf break abbastanza grande da volerci tornare ogni giorno della vacanza.

Venice Beach (Los Angeles, Stati Uniti)

Per ultimo, ma non in ordine di importanza, è il momento di rendere omaggio a un luogo mitico dell’immaginario statunitense. Venice Beach è un punto fermo della cultura americana da oltre 100 anni e offre un’esperienza unica a chiunque la visiti. Negozi, ristoranti, palestre all’aperto e tanti artisti di strada popolano la spiaggia, facendoti sentire sempre nel vivo dell’azione.

Ora che hai letto tutta la lista, non ti resta che scegliere la tua spiaggia preferita e organizzare la tua partenza. Ti auguriamo un’esperienza indimenticabile.