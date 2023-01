Le accuse contro il super regalo di Georgina a Cristiano Ronaldo: “È pornografico”

Le accuse contro il super regalo di Georgina Rodriguez a Cristiano Ronaldo non sono mancate: “È pornografico”.

In questi giorni ci sono state critiche per la scelta della moglie del campione di un totem extra lusso. Quale regalo? Antefatto: il calciatore ormai ex Manchester United e reduce dai deludenti Mondiali di Qatar 2022 è in Spagna ad allenarsi.

Una Rolls Dawn aspettando l’Al Nassr

E da quanto si apprende il cinque volte Pallone d’Oro lo sta facendo mentre il suo staffa perfeziona il contratto in Arabia Saudita con l’Al Nassr con ingaggio da Pil di piccolo stato di 200 milioni di euro all’anno fino a giugno.

Ma c’è stato anche il Natale e per l’occasione il 37enne di Madeira si è goduto la sua famiglia. E siccome sui social se Ronaldo si toglie la forfora almeno quattro continenti comprano lo sciampo la scelta di Georgina di regalargli una ennesima supercar non è passata inosservata. Georgina Rodriguez ha fatto dono al calciatore di una Rolls Royce Down da 330mila euro che ha sorpreso anche il calciatore, di certo abituato alle vetture da sogno.

La modella ha immortalato la scena su Instagram e sono scoppiate le polemiche.

Accuse contro il regalo di Georgina a Ronaldo

In Spagna, per dire, il presidente della Cantabria Miguel Ángel Revilla nel corso del programma “Más vale tarde” trasmesso da La Sexta non le ha mandate a dire e di quel regalo ha detto: “L’ho trovato pornografico. Con quello che sta passando la gente, è immorale che queste cose appaiano in televisione.

Questo tipo di atteggiamento è la pornografia più cruda”.