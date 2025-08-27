Le affermazioni di Trump su Soros e le proteste violente negli USA

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha recentemente lanciato un’accusa pesante nei confronti del miliardario filantropo George Soros, sostenendo che quest’ultimo stia finanziando proteste violente nel paese. In un post sui social media, Trump ha chiesto che lui e suo figlio Alex vengano incriminati, invocando il Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) Act, una legge federale utilizzata spesso contro la criminalità organizzata.

Ma cosa significa realmente questa accusa? E perché sorseggia un clima così teso intorno a Soros?

Le accuse di Trump

Martedì, il presidente ha affermato sui suoi profili social: “George Soros e il suo meraviglioso figlio di sinistra radicale dovrebbero essere accusati di RICO per il loro supporto a proteste violente, e molto altro, in tutti gli Stati Uniti d’America.” È interessante notare come Trump continui a ripetere queste affermazioni; già durante il suo mandato, ha accusato Soros di finanziare manifestazioni di protesta. Ricordi quando nel 2018, durante la nomina di Brett Kavanaugh alla Corte Suprema, affermò che le proteste contro il giudice fossero orchestrate da Soros? “I manifestanti sono professionisti pagati che cercano solo di far sembrare male i senatori,” scrisse all’epoca. Ma perché questa figura continua a essere un bersaglio così ricorrente? È solo una questione di strategia politica o c’è di più sotto la superficie?

Le teorie del complotto e le reazioni

Le dichiarazioni di Trump si collocano in un contesto di teorie del complotto che circolano tra esponenti di destra, come il primo ministro ungherese Viktor Orban e il primo ministro indiano Narendra Modi. Queste figure sostengono che la famiglia Soros stia finanziando proteste e attività destabilizzanti nei loro paesi, alimentando così sentimenti anti-Soros e, purtroppo, anche anti-semitici. È inquietante pensare che un singolo individuo possa diventare un capro espiatorio in questo modo. Un portavoce della Open Society Foundations, fondata da Soros, ha risposto a tali affermazioni definendole “ridicole e false.” La fondazione si dedica a promuovere i diritti umani e la giustizia in tutto il mondo, chiarendo: “Non sosteniamo né finanziamo proteste violente.” Ma come mai, nonostante queste negazioni, le accuse continuano a proliferare?

Situazione attuale e contesto politico

Fino ad oggi, non sono state presentate accuse formali contro Soros. Tuttavia, mentre Trump intensifica le sue minacce e le indagini sui rivali politici, il suo linguaggio si fa sempre più incendiario. In questo periodo di crescente polarizzazione politica negli Stati Uniti, le accuse e le controaccuse tra fazioni rivali sembrano diventare la norma. Come si può spiegare questo clima di tensione? Il contesto di queste affermazioni è complesso e riflette le tensioni in corso all’interno del panorama politico americano. Con Trump che cerca di consolidare il suo supporto tra i suoi elettori più fedeli, colpire figure come Soros potrebbe rivelarsi una strategia per deviare l’attenzione dai problemi interni e rafforzare la sua base. È un gioco di strategia politica o si tratta di qualcosa di più inquietante?