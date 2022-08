Le assurde parole del killer di Alessandra ad un ragazzo: “Non ce l’ho con voi”

Oggi incarico della Procura per l'autopsia sul corpo della vittima e a seguire la convalida, le assurde parole del killer di Alessandra ad un testimone

A margine dell’orrore un orrore forse ancora più grande, è quello delle assurde parole del killer Alessandra Matteuzzi ad un ragazzo accorso nell’androne dove il 27enne marchigiano aveva appena finito a martellate la sua ex: “Non ce l’ho con voi”. Giovanni Padovani le ha dette al giovane figlio di alcuni vicini di casa della vittima del femminicidio di Bologna intervenuto a cercare di fermare il massacro, purtroppo non in tempo.

Le assurde parole del killer di Alessandra

Avrebbe detto il calciatore al giovane ed ai suoi che accorrevano: “Non ce l’ho con voi, ce l’ho con lei”. E poi, in chiosa per certi versi atrocemente liberatoria: “Non vedo l’ora che arrivi la polizia che voglio finire tutto”. Le testimonianze riportate dai media che stanno dando menzione del terribile crimine alla periferia di Bologna hanno disegnato questo quadro surreale, in cui un massacratore spiega che la sua era una ferocia a tempo e tarata su un solo obiettivo.

Autopsia e convalida del fermo

Il giovane calciatore originario di Senigallia è accusato di aver ucciso due sere fa la 56enne Alessandra Matteuzzi e non avrebbe opposto resistenza alcuna all’arresto. Nella giornata di oggi il Sostituto Procuratore Domenico Ambrosino, che ha in carico l’indagine, conferirà l’incarico per l’autopsia. L’udienza di convalida dell’arresto che è assistito dall’avvocato Enrico Buono dovrebbe tenersi entro domattina.