Le atmosfere gotiche e noir diventano un musical in Vlad Dracula

Le atmosfere gotiche e noir diventano un musical in Vlad Dracula

Le atmosfere gotiche e noir diventano un musical in Vlad Dracula

Milano, 20 gen. (askanews) – Vlad Dracula, diabolico vampiro nato dalla penna di Bram Stoker diventa un musical, dark e pieno di fascino. L’opera è ambientata in un mondo steampunk di fine 800, dedicata agli appassionati del gotico, ma ammicca anche agli amanti del thriller, che pian piano si troveranno coinvolti in un intrigo ricco di suspense, dove il tempo gioca un ruolo fondamentale con un cast affiatato e di qualità.

“Ciao a tutti siamo Christian Ginepro, Giorgio Adamo, Arianna, Marco Stabile e siamo in allestimento con il musical Vlad Dracula. Lo spettacolo è clamoroso, è una bomba e le musiche sono eccezionali, pop, jazz, musical theatre c’è tutto”.

Lo spettacolo debutta a Roma il 24 gennaio, al Teatro Brancaccio, dopo le anteprime a Salerno all’Augusteo per poi andare in scena in molti teatri Italiani.

Un po’ di usp del trailer se avanza