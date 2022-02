“Le avventure di Dillon”: il libro di un bimbo di 8 anni che tutti vogliono leggere

Si chiama Dillon Helbig, è un bambino americano di soli 8 anni, ma è già uno scrittore: il suo primo libro è davvero ricercatissimo

Si chiama Dillon Helbig, è un bambino americano di soli 8 anni, ma è già uno scrittore: il suo primo libro è davvero ricercatissimo.

Il primo libro di Dillon Helbig

Il piccolo Dillon, di 8 anni, vive nella cittadina di Boise, nello Stato dell’Idaho, negli USA, ed è già diventato famoso per aver scritto il suo primo libro.

L’opera si chiama “The Adventures of Dillon Helbig’s Crismis” ed è formato da ben 88 pagine con tanto di disegni.

L’incredibile successo del libro di Dillon

Come tutte le storie più belle, anche questa nasce un po’ per caso. Il piccolo Dillon aveva infatti scritto la sua opera su un quaderno rosso, che aveva poi lasciato incustodito sugli scaffali della biblioteca della sua città. I bibliotecari nei giorni successivi lo hanno ritrovato e hanno deciso di acquistarlo e catalogarlo per metterlo a disposizione dei lettori.

La bibliotecaria Paige Beach racconta: “Ieri c’erano 135 persone in attesa di dare un’occhiata al libro. Se ognuno conserva il libro per un tempo massimo di due settimane, significa un tempo di attesa di circa cinque anni…”

Un’opera creata in soli quattro giorni

Il padre di Dillon ha raccontato che suo figlio non è nuovo a scrivere i propri libri. In seconda elementare il piccolo si dilettava già nella stesura di brevi fumetti di 5 o 10 pagine, ma mai si era spinto a creare un vero e proprio libro pubblicabile.

La cosa ancora più incredibile è che per la stesura di “The Adventures of Dillon Helbig’s Crismis” l’autore abbia impiegato solo quattro giorni! La biblioteca ha fatto sapere di aver ricevuto molte chiamate da parte di case editrici, non resta che scoprire se Dillon accetterà o meno di vedere pubblicata la sua prima opera.