Le Bambole di Pezza, unite nell'album 5. Dividerci? "Sono invidiosi"

Milano, 30 mar. (askanews) – Sono il volto rock rigorosamente al femminile della musica italiana dopo tanti anni di dura gavetta hanno conquistato il palco di Sanremo facendosi conoscere al grande pubblico con la ballad “Resta con me”. Ora Le Bambole di Pezza escono con il nuovo album, che si intitola semplicemente 5.”Cinque ha tantissimi significati, perché oltre a essere un numero non divisibile per nessuno, quindi un numero primo, sono anche ad esempio banalmente la mano. Quando infatti abbiamo scelto di non chiamarlo proprio cinque, ma di mettere il numero proprio 5, perché anche facendo così capisci che è cinque, o mano. Sono cinque dita che lavorano insieme, sono le punte di una stella, sono le nostre cinque personalità. Noi siamo in cinque, quindi per noi anche come quinto lavoro ha ancora più senso”.Celebri per la frase: “Non vogliamo potere in casa, lo vogliamo fuori. La parità ancora non c’è”, con questo album vogliono lavorare per allargare la crepa nel sistema, partendo da quella voglia di non stare zitte.”Quindi c’è sicuramente denuncia sociale, desiderio di rivalsa, amore, seduttività, voglia di stare insieme, voglia di andare, di rompere gli schemi, di cambiare vita. Insomma, tutti gli aspetti che una donna, ma in realtà una persona, può affrontare durante la vita in modo tale da renderci conto che per quanto siamo diversi siamo più simili di quanto pensiamo e possiamo affrontare tutti quanti insieme queste tematiche.Femministe, impegnate e consapevoli ma non contro i “maschi”: “Esatto, questo è un tema molto importante. Il nostro essere femminista non vuol dire che siamo contro gli uomini, anzi non abbiamo niente contro l’uomo di per sé. Quello che abbiamo è il fatto di volere una parità di diritti, una parità di opportunità. Questo è molto importante perché sappiamo benissimo che i dati dimostrano che gli stipendi non sono ancora paritari in Italia, che ci sono tante discriminazioni, tante complessità, quindi è un tema di cui bisogna ancora parlare. Questo è fondamentale, che non sia un tema noioso, che sia un tema superato, nonostante siamo nel 2026 è un tema di cui possiamo parlare. Noi lo facciamo attraverso anche la nostra musica e anche portando avanti, credo, un esempio di donne che comunque sanno cosa vogliono, stanno insieme. Anche questa cosa di essere unite tra donne dice più forse l’esempio di esserlo che nel parlarne”.Un disco potente tra rock, glitter e disincanto, che rappresenta una svolta, essere musiciste di professione, dopo aver per tanti anno dovuto conciliare lavori diversi e musica. A chi prevede a breve una rottura nel gruppo le Bambole rispondono così.Comunque la band sta durando da molto di più di quanto durano band maschili, quindi penso che i fatti parlino da soli. Poi con varie formazioni è vero, con questa formazione però stiamo insieme da cinque anni felicemente, quindi penso che siano solo gli invidiosi che parlano. Oltre a essere invidiosi loro sanno benissimo cosa comporta stare in questo mercato, in questa Italia, in queste dinamiche, che stiamo capendo sempre di più e capiamo benissimo quanto sono difficili, quindi è ancora di più una battaglia. Adesso che ce l’hai detto ho ancora più i coltelli credenti. Ma non solo, il fatto che lo dicano soprattutto di una band di donne denota anche un’idea abbastanza maschilista, quindi noi continueremo a combatterla”.Le Bambole di Pezza porteranno live tutta la loro grinta in una serie di concerti nei club.