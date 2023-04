Le banche centrali investono miliardi nelle esportazioni di gas dagli USA

(Adnkronos) – L'enorme boom delle esportazioni di gas dall’America sta continuando. Entro la fine del decennio, la costa statunitense del Golfo del Messico potrebbe vedere la costruzione di ben 12 nuovi terminali di gas naturale liquefatto (GNL). Questa espansione triplicherà la quantità di gas che gli Stati Uniti attualmente esportano, l’equivalente di 200 nuove centrali a carbone. I terminali non possono essere realizzati senza il denaro delle megabanche che si sono impegnate a lavorare per un mondo con emissioni nette pari a zero. Ma per molte di esse, evidentemente, gli obiettivi climatici escludono esplicitamente i progetti di GNL.